На Украине хотят перекрыть нефтепровод, ведущий в Европу

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть трубопровод "Дружба". Он позволяет обеспечивать нефтью Европу, а также является одним из источников доходов украинского бюджета.

Своим предложением политик поделился в статье для Politico. По мнению Порошенко, трубопровод сегодня остается символом российского империализма. По нему по сей день в Европу текут тонны сырой нефти, отмечает Порошенко.

Экс-президент Украины считает, что перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором.

Порошенко в своей статье обращает внимание на то, что лидеры G7 выступили с многообещающим предложением — покончить со своей зависимостью от российских энергоносителей. При этом политик отмечает, что жителям Запада легче говорить, чем действительно отказаться от газа и нефти.

Перекрытие "Дружбы", считает Порошенко, стало бы лучшим признаком единства и солидарности перед лицом агрессии. Кроме того, такой шаг ограничил бы влияние Кремля на Европу, отметил экс-президент.

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