Володин поручил изучить целесообразность выплат по госдолгу России

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев предложил приостановить выплаты по внешнему госдолгу России. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить это предложение.

"Обезумевшие недружественные страны объявили России более 10 тыс. санкций. Наших избирателей возмущает, что Россия продолжает платить по своим долговым обязательствам, в то время как заморожены российские, в том числе золотовалютные, резервы, а также финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния.

КПРФ просит поручить комитету по финансовому рынку запросить в Минфине и Банке России информацию о причинах продолжения погашения задолженности перед недружественными странами по межгосударственным соглашениям", – заявил Коломейцев.

"К 1 января 2022 г. самый крупный внешний долг России составлял $478 млрд. Нам надо прекратить платить по долгам, пока Запад не возместит замороженные российские активы. Думаю, что это ускорит решение проблемы размораживания наших активов", – подчеркнул Коломейцев.

"Поручим изучить этот вопрос председателю профильного комитета по финансовым рынкам и вместе с вами внести предложения по этому вопросу. Попросим и Макарова Андрея Михайловича (глава комитета Госдумы по бюджету и налогам – прим. ред.), потому что речь идет о бюджете, а не только о финансовых рынках", – отметил Володин.

Вопрос рассмотрят после того, как его изучат профильные комитеты. "Нам надо подключить два комитета, одна голова хорошо, а две лучше", – заключил Володин.

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