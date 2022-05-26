Российский бизнес отправил в Китай сборный груз по железной дороге

Поезд отправляется в центральный Китай со станции Белый Раст в Московской области. Полторы тысячи тонн товаров прибудут как раз к началу распродаж в Поднебесной, то есть меньше чем за три недели – это очень быстро.

Внутри состава – продукты питания, бытовая химия и косметика. Важно: это именно готовые товары с высокой добавленной стоимостью, а не просто сырье, как возили ранее. Пункт назначения в КНР выбран не случайно.

"Это центральная часть Китая – удобная логистика. Нас поддерживает правительство, помогает нам и идет на все уступки", – говорит Сергей Бацев, бизнес-посол в провинции Шэньси и г. Шанхае.

Раньше грузы из России в Китай возили морем, выходило в два раза дольше, сейчас из-за введённых санкций отправить товар через европейских перевозчиков стало почти невозможно. Маршрут по железной дороге и короче, и дешевле, особенно для малого и среднего бизнеса.

"Для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу, который не знает, как экспортировать, сборные грузы – это возможность экспортировать в ускоренном режиме через железнодорожные коридоры, это ускоренная логистика и таможенное оформление", – говорит Нонна Каграманян, руководитель исполнительного комитета "Деловой России".

Такое контейнерное сообщение теперь будет регулярным, каждый месяц станут отправлять по четыре таких состава, чтобы нарастить товарооборот между странами, учитывая разворот России на Восток.

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