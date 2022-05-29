Финансовый нонсенс: Запад не хочет, чтобы Россия ему платила

США запрещают России выплачивать долги, хотя она хочет их выплатить. По мнению многих экспертов, происходящее – полная неадекватность. Так же считает и министр финансов Антон Силуанов.

В истории еще не было такого, когда страна хочет платить, а другие страны не хотят, чтобы она заплатила, отметил глава Минфина в эфире телеканала "Россия 1". Сложившаяся ситуация – нонсенс.

"Поэтому дефолт, скорее, объявят тем инвесторам, иностранным инвесторам, которые держат наши бумаги", – пояснил он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

При этом, продолжил министр, дефолт объявит не страна, которая должна заплатить, а Запад, которые не дает ей это сделать. "Это решение – выстрел себе в ногу", – подчеркнул Силуанов.