Табак, как алкоголь: Минфин отрегулирует рынок сигарет

Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка, за основу будет взята система госрегулирования и контроля рынка алкоголя.

Проект предполагает лицензирование деятельности в сфере производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Кроме того, законопроектом предусмотрена обязанность производителей регистрировать оборудование для производства.

По словам экспертов, это поможет взять под госконтроль производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции, повысит прозрачность рынка и создаст понятные предпринимательскому сообществу условия его функционирования.