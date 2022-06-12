Песков: американские послы, как рэкетиры из 90-х

Послы США выступают в роли рэкетиров из 90-х в странах, проявляющих интерес к российской экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Он также добавил, что американские дипломаты угрожают "смертным судом" компаниям, которые заинтересованы в сотрудничестве с российскими партнерами.

Песков подтвердил, что в этом году на ПМЭФ приедет меньше представителей западных стран, чем в прошлые, однако это не значит, что Россия будет переориентироваться на Восток, где появились "новые центры силы" в лице Китая, Индии и других стран.

Представитель Кремля отметил, что есть еще и Латинская Америка, а также ряд компаний в Европе, которым сейчас трудно, потому что им "далеко не элегантно выкручивают руки".

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня в КВЦ "Экспофорум". Ранее Песков анонсировал участие глав государств и премьер-министров, а также "весьма интересную пленарную сессию".