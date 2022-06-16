Тема:

ПМЭФ-2022 1 час назад

16 июня 2022 17:12

"Газпром" не в обиде за снижение поставок в Европу, цены выросли в разы


VisualRian

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, как в компании относятся к произошедшему сокращению поставок газа в Европу.

"Да, у нас снижение поставок газа в Европу на несколько десятков процентов. Только цены выросли не на десятки процентов, а в несколько раз", – сообщил он.

Поэтому "мы ни на кого не в обиде", отметил Алексей Миллер. Трансляцию мероприятий ПМЭФ ведет телеканал "Россия 24" (все видео доступно на медиаплатформе "Смотрим").

В марте президент РФ поручил ввести для "недружественных стран" новую схему оплаты газа в рублях. Некоторые покупатели отказались переходить на новую схему. Таким странам поставки газа были прекращены.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим"Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.

экономика Россия Европа газ Газпром ПМЭФ/Петербургский международный экономический форум цены поставка Алексей Миллер новости

Ранее по теме