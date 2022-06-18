В России впервые выпустили подгузники из отечественной целлюлозы

Российские компании "Драйлок текнолоджиз" и "Фламинго" впервые в России наладили производство прокладок и подгузников из российской целлюлозы.

Средства гигиены из российского сырья появились благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип – стопок листов плотностью 700-800 граммов на 1 кв. м. и толщиной около 1 мм, отмечает РБК. Стопки листов превращаются в рулоны, называемые флафф-целлюлозой.

Переработка из кип в рулоны включает обработку целлюлозы, роспуск, вытяжку полотна, сушку, намотку тамбура и резку на рулоны, отмечает компания "Николь-Пак", выпустившая пробные образцы флафф-целлюлозы.

Первые партии товара поступят в магазины в июне после санитарно-гигиенической сертификации.

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