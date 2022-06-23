ICAO обеспокоена регистрацией российских самолетов в реестрах разных стран

Некоторые российские самолеты зарегистрированы в реестрах гражданских воздушных судов нескольких стран, из-за чего возникают проблемы с лицензиями на радиооборудование и сертификатами летной годности.

Воздушное судно можно законно зарегистрировать только в одном государстве.

Если Россия не решит к 14 сентября проблему с регистрацией самолетов, то Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявит, что в стране существуют проблемы с обеспечением авиабезопасности, сообщает РБК.

Минтранс заявил ранее, что все российские самолеты зарегистрированы в российском реестре с участием российской перестраховочной компании.

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