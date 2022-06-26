Джонсон: "вечеринка" для российских углеводородов закончилась

Страны G7 могут в краткосрочной перспективе заместить российские энергоносители поставками углеводородов из других стран, в первую очередь из стран ОПЕК, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"На G7... мы все осознаем, что "вечеринка" для российских углеводородов закончилась. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды в другом месте. Я считаю, что ряд стран геройски проявляет себя... Но в долгосрочной перспективе нам необходимо вместе трудиться над "зелеными" решениями, в которые мы все верим", – отметил Джонсон в интервью CNN.

В частности, Британия намерена развивать ветровую энергетику и строить по одному ядерному реактору в год, а не по одному реактору в десять лет, как планировали ранее, заключил Джонсон.

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