В какой отрасли заработки выше всего? Рейтинг по городам России

Названы отрасли, где можно заработать больше всего. В России самые высокие зарплаты у тех, кто работает в отрасли финансовых услуг, на государственной службе, в сфере IT-технологий.

Лидером является Москва, сообщает РИА Новости, проведшее соответствующие исследования. Жители столицы, работающие в банках и страховых компаниях, оказались самыми высокооплачиваемыми работниками. Их чистая зарплата превышает 210 тысяч рублей в месяц. Москвичи, занятые в IT-сфере, получают 169 тысяч в месяц, в профессиональной и научной деятельности – 153 тысячи.

На втором месте – Мурманск, где, трудясь в отрасли "Рыболовство и сельское хозяйство", можно получать до 193 тысяч рублей в месяц. В Магадане работники этой сферы получают до 169 тысяч рублей, он на третьем месте.

На четвертом месте – Петропавловск-Камчатский. Сотрудники, работающие в отрасли Обрабатывающая промышленность", могут претендовать на 164 тысячи рублей в месяц. Те, кто трудится в сфере рыболовства, получают 135 тысяч.

В первую десятку вошли также Анадырь, Сургут, Салехард, Ханты-Мансийск, Петербург и Красногорск.