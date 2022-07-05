Стало известно, что будет с ресторанами KFC в России

Напомним, американская компания Yum! Brands, которая владеет правами на бренд KFC, намерена продать свой бизнес в России, в том числе операционную систему и права франшизы, местному оператору. Как сообщалось ранее, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Отмечается, что при продаже активов KFC в любом случае будут сохранены рабочие места и выполнены обязательства перед поставщиками и партнерами.

По словам общественного омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, российские предприниматели, работающие по франшизе KFC, смогут продолжить свою деятельность, даже если не договорятся с локальным оператором, поскольку они не нарушали условия договора коммерческой концессии, передает ТАСС.

Напомним, месяц назад Yum! Brands завершила полную передачу местному оператору прав собственности на франчайзинговые активы Pizza Hut.