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Обмен санкциями 1 час назад

05 июля 2022 17:42

Стало известно, что будет с ресторанами KFC в России


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Напомним, американская компания Yum! Brands, которая владеет правами на бренд KFC, намерена продать свой бизнес в России, в том числе операционную систему и права франшизы, местному оператору. Как сообщалось ранее, переговоры находятся в продвинутой стадии.

Отмечается, что при продаже активов KFC в любом случае будут сохранены рабочие места и выполнены обязательства перед поставщиками и партнерами.

По словам общественного омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, российские предприниматели, работающие по франшизе KFC, смогут продолжить свою деятельность, даже если не договорятся с локальным оператором, поскольку они не нарушали условия договора коммерческой концессии, передает ТАСС.

Напомним, месяц назад Yum! Brands завершила полную передачу местному оператору прав собственности на франчайзинговые активы Pizza Hut.

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