"Газпром" напомнил Вене, кто владеет контрольным пакетом "Хайдаха"

О намерении Австрии использовать ПХГ "Хайдах" в своих интересах сообщил канцлер республики Карл Нехаммер. А министр энергетики Леоноре Гевесслер прямо заявила, что это хранилище "Газпрома". Она проинформировала, что для борьбы с систематическим ненаполнением хранилища в Хайдахе уже "запустил процесс" австрийский энергетический регулятор E-Control.

В ответ на эти заявления "Газпром" привел у себя в Telegram-канале сведения о структуре владения и управления ПХГ "Хайдах". Так, 11,11% акций владеет Centrex Europe Energy & Gas AG (дочернее общество ООО "Газпром экспорт"), 55,55% находится под управлением Федерального сетевого агентства Германии.

При этом долей в 22,22% Федеральное сетевое агентство Германии управляет через SEFE Securing Energy for Europe (ранее – Gazprom Germania), еще 33,33% – через контролируемую ею Wingas. Оставшиеся 33,33% находятся у RAG Austria.

Более того, добавили в "Газпроме", оператор газохранилища – Astora GmbH – также находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии. Дело в том, что его контролирует SEFE Securing Energy for Europe.

"Газпром" перестал владеть Gazprom Germania в конце марта, 4 апреля власти ФРГ взяли его под временное управление.