У России остались вопросы к Еврокомиссии

Проявлением здравомыслия назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова решение Еврокомиссии по калининградскому транзиту. Ее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства. Вместе с тем вопросы у российской стороны к ЕС остаются.

Как сообщила Захарова, сейчас Москва внимательно изучает представленные ЕК разъяснения, анализирует их с точки зрения реализации приоритетной задачи – жизнеобеспечения Калининградской области.

"Будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике", – указала дипломат.

Ранее 13 июля Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов, касающуюся транзита товаров из России. В ней есть разъяснения по калининградскому транзиту. Так, отмечается в документе, не разрешается организованная российскими операторами перевозка запрещенных товаров по автодорогам. Но подобный запрет не распространяется на железнодорожный транспорт – здесь транзит товаров допускается при осуществлении необходимого контроля. Транзит санкционных товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещен, независимо от вида транспорта.