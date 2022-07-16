В РЖД уточнили, что будет с пассажирскими перевозками

Замглавы холдинга "Российские железные дороги" Алексей Шило сообщил, что РЖД не намерены останавливать высокоскоростную перевозку пассажиров или снижать ее количество. Об этом Шило заявил в своем выступлении на форуме "Территория смыслов".

В настоящее время в холдинге есть два типа иностранных высокоскоростных составов: 20 "Сапсанов" и 273 "Ласточки".

Замглавы РЖД признал, что "в этом отношении мы были всегда достаточно зависимы от наших зарубежных партнеров", но сейчас выпуск "Ласточек " на заводе "Уральские локомотивы" локализован почти на 90 процентов. Продолжается и сервисное обслуживание "Сапсанов", пишет ТАСС.

Ранее концерн Siemens прекратил техническое обслуживание поездов РЖД и вышел из совместных предприятий.

Далее Алексей Шило сообщил, что железнодорожным транспортом на юг России будет перевезено на 30 процентов больше пассажиров, чем в 2021 году. Из-за запрета на полеты в 11 городов центра и юга РФ РЖД увеличила количество поездов на этих направлениях – был использован резерв составов.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщал, что объем железнодорожных перевозок в Крым удвоится до 2,5 миллионов пассажиров.