Силуанов назвал технологичный сектор приоритетом для Минфина

По его словам, объем госсредств на финансирование высокотехнологичных проектов в РФ – по 30 млрд рублей ежегодно в течение трехлетки.

"В целом объем средств, который выделяется из федерального бюджета только на поддержку высокотехнологичной отрасли, – примерно по 30 млрд рублей ежегодно в течение трехлетки. Первый зампредправительства РФ Андрей Белоусов называл цифры порядка 100 млрд рублей. Это действительно с 2021 года по 2025 год у нас объем бюджетных ассигнований предусмотрен больше 100 млрд рублей", – сказал Силуанов.