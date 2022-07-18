18 июля 2022 16:19

Силуанов назвал технологичный сектор приоритетом для Минфина

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что поддержка технологичного сектора является приоритетом для ведомства, но на каждый рубль господдержки нужно хотя бы три рубля частных инвестиций.

По его словам, объем госсредств на финансирование высокотехнологичных проектов в РФ – по 30 млрд рублей ежегодно в течение трехлетки.

"В целом объем средств, который выделяется из федерального бюджета только на поддержку высокотехнологичной отрасли, – примерно по 30 млрд рублей ежегодно в течение трехлетки. Первый зампредправительства РФ Андрей Белоусов называл цифры порядка 100 млрд рублей. Это действительно с 2021 года по 2025 год у нас объем бюджетных ассигнований предусмотрен больше 100 млрд рублей", – сказал Силуанов.

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общество экономика технологии министр Антон Силуанов новости Министерство финансов/Минфин