Решетников: безработица в России начнет расти осенью

Положение в российской экономике складывается лучше изначальных ожиданий, безработица держится на историческом минимуме, отмечает Минэкономразвития (МЭР).

Пока безработица находится на минимуме, однако осенью она начнет расти, заявил глава МЭР Максим Решетников. Но ситуацию не стоит драматизировать, она находится под контролем.

"В июне "якорем" для экономики оставались сельское хозяйство и добывающая промышленность. В обработке ситуация по-прежнему неравномерная. Чуть более уверенно чувствуют себя отрасли, нацеленные на внутренний спрос", – отметил Решетников.

Показатели за июль говорят о том, что отрасли, встроенные в мировые экспортно-импортные цепочки, испытывают серьезное давление, особенно металлургия.

"Просела оптовая торговля, грузооборот, строительство", – пояснил министр.

Потребительская активность остается невысокой, но восстанавливается. Растут объемы кредитования физлиц и юрлиц на фоне снижения Банком России ключевой ставки.

Безработица второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях – 3,9%. Однако в ряде отраслей растет неполная занятость. Предприятия стараются сохранить трудовые коллективы, ищут режимы работы, которые позволят поддержать занятость. Кроме того, большие деньги выделены на поддержку предприятий, чтобы сохранить рабочие места, заключил Решетников.