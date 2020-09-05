Еженедельная программа Вести.net от 5 сентября 2020 года

Как "Яндекс" борется с фейковыми новостями и сколько это стоит, почему чипирования пока можно не ждать, что улучшили в гибкой электронике за год, ради чего Китай ограничил экспорт технологий и что показали на выставке, на которую приехали в 100 раз меньше людей чем обычно – главные новости IT-мира в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Как Epic Games, разработчик Fortinte, пошел войной на Apple, и какие события к этому привели – постараемся сейчас пересказать "содержание предыдущих серий".

— Еще один скандал лета – если не всего года – ситуация вокруг сервиса TikTok, который администрация США объявила фактически шпионской программой. Спорная, так скажем, манипуляция политическим ресурсом Америки теперь встретилась еще и с политической волей Пекина. Что останется от TikTok к концу схватки – непонятно.

— А теперь – глобальные тенденции в российском хайтеке. "Яндекс" решил вступить на путь борьбы с фейкньюс в своем единственном полусоциальном проекте – на платформе "Дзен".

— Еще одна новость от поисковика – подразделение беспилотных автомобилей, которое до сих пор было частью "Яндекс.Такси", теперь выделено в отдельную компанию. Достаточно комичная деталь: "Сбербанк", который в этом году окончательно оформил свой бизнес-развод с поисковиком, через несколько часов после "Яндекса" тоже сообщил о создании отдельной дочерней компании беспилотных технологий.

— Обычно в это время наша программа выходит в эфир из Берлина, с выставки IFA. Но 2020-й внес, конечно, свои коррективы – на выставке в этот раз примерно в 100 раз меньше гостей, чем в прошлые годы.

— А теперь наша любимая тема – технологии перспективные, но уже существующие в виде коммерческих продуктов. На этой неделе Samsung полноценно представил свой новый складной – то есть, сгибающийся — смартфон Galaxy Z Fold2.

— И напоследок – новости программы чипирования человека. Ровно неделю назад Илон Маск провел демо-презентацию своей компании Neuralink, которая занимается вживляемыми имплантами. И в общем выяснилось, что бояться чипизации пока рано.