Раскрыты подробности о дешевой Xbox нового поколения

Microsoft ни разу не подтверждала, но и не отрицала, что флагманской игровой приставке пятого поколения Xbox Series X (она выйдет в ноябре) составит компанию "младшая" модель с менее впечатляющими возможностями, но при этом существенно. более доступная. Теперь дизайн и вероятная цена устройства под названием Xbox Series S раскрыты благодаря утечке.

Блогер Брэд Сэмс опубликовал выглядящее как официальный рендер изображение приставки в белом корпусе и контроллера. Дизайн аналогичен старшей модели, однако вентиляционная решетка размещена на одной из боковых граней. Указана и цена устройства — 299 долларов.

Правда, автор утечки оговорился, что ценник не является частью исходного изображения, был добавлен вручную и может поменяться к моменту выхода новинки на рынок. Если Series S действительно будет стоить 300 долларов, она окажется вдвое дешевле старшей модели, за которую Microsoft, как ожидается, попросит 600 долларов. Официально производитель приставки цену пока не называет.

Дополнительное короткое видео, на которой флагманская и доступная консоли Microsoft 5-го поколения показаны вместе, разместил в Twitter пользователь WalkingCat. На нем видно, что корпус Xbox Series S не квадратный в сечении, как у Series X, а прямоугольный.

По слухам, младшая модель будет рассчитана на воспроизведение игр в разрешении 1080p (FullHD) и 1440p, в то время как старшая потянет игры в 4K и даже 8K. У Series S будет меньше оперативной памяти и не такой мощный процессор, как у Series X.