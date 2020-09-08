Поисковик "Спутник" окончательно прекратил работу

"Ростелеком" окончательно отключил поисковик "Спутник", на создание и поддержание работы которого было потрачено более 2 млрд рублей. Об этом сообщило CNews.

Как пишет издание, на то, что "теперь вместо поискового портала – корпоративный сайт" одним из первых обратил внимание и сообщил о замеченном своим подписчикам в Facebook руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаил Козлов. С официального сайта "Спутника" действительно пропала поисковая строка.

Теперь разрабатывавшее поисковик дочернее предприятие "Ростелекома" — компания "Поисковый портал "Спутник"" — предлагает клиентам свои браузеры, аналитическую систему, а также корпоративный поиск, применяющий технологии машинного обучения. Из сервисов, предлагавшихся "Спутником" в прошлом (погода, программа ТВ, карты, финансы, "Удобная страна", "Мой дом" и другие) остались работать только корпоративные новости и проект "Спутник.дети".

По сведениям CNews, планы по созданию национального поисковика в противовес Google и "Яндексу" появились в правительстве в 2010-м, а в 2012-м "Ростелеком" инвестировал в команду бывших программистов "КМ-медиа", вынашивавшую идею собственного поисковика с 2006 года. В мае 2014-го "Спутник" заработал официально, а годом позже появился одноименный браузер. Идея главы "Ростелекома" Михаила Осеевского сделать использование "Спутника" обязательным в государственных компаниях и учреждениях в 2017-м году поддержки не получила.

В феврале 2018-го "Ростелеком" инициировал процедуру банкротства "Спутника". Всего по данным CNews в разработку поисковика было вложено не менее 2 млрд 260 млн рублей.