Вести.net: Huawei выпустит смартфон на собственной ОС в следующем году

Huawei выпустит первый телефонный аппарат на базе собственной операционки Harmony OS уже в следующем году. Ожидается, что официально об этом компания объявит в четверг, а пока информацию сообщили техно-СМИ. О том, что китайский гигант готовит замену Android, которым полноценно не может пользоваться из-за американских санкций, было известно давно, однако не раз говорилось, что в нынешнем виде Harmony OS не подходит для смартфонов. И разрабатывалась изначально для интернета вещей.

Пока на ней работают, например, телевизоры Huawei и автомобильные системы. Но в четверг руководство компании должно продемонстрировать новую версию системы. На ней уже смогут работать «умные» часы и смартфоны. Впрочем, даже если это так, и компания смогла сравнительно быстро создать замену Android, чем она заменит процессоры, попавшие под санкции США, пока неясно.

Сейчас Huawei попросту не у кого заказать флагманские чипы для своих устройств. Зарубежные поставщики не могут сотрудничать с компанией. Запасов, по сообщениям СМИ, у компании на полгода. Теперь угроза санкций нависла над китайским производителем чипов SMIC, где Huawei мог бы печатать процессоры попроще. Как компания будет действовать в такой ситуации — не очень понятно, все ждут официального ответа Huawei на ближайшем форуме для разработчиков.

Меж тем за шумом вокруг американо-китайского противостояния и войной отдельных, но крупных, разработчиков против Apple, Facebook почти незаметно занимается слиянием своих трех продуктов, собственно сети Facebook, фото- и видеосервиса Instagram и мессенджера WhatsApp. Причем, делает он это аккуратно, изменения касаются только части аудитории, например, некоторые пользователи заметили, что могут прямо в Facebook просматривать Instagram-сториз других людей. В компании подтвердили: мол, это часть нового функционала, и заверили, что настройки приватности никто не отменял: ваши истории увидят только ваши подписчики в Instagram.

Еще одно нововведение – видеочаты Rooms появятся и в Instagram. Это значит, что вы сможете звонить из Instagram друзьям и коллегам в Facebook и наоборот. Как сообщают, позже туда добавится и WhatsApp. Переписку из Instagram с чатами в Facebook компания начала показывать вместе в Facebook мессенджере еще с августа, мол так удобнее общаться, в особенности бизнесу. Все сообщения приходят в одно место и на них так проще отвечать с компьютера. С одной стороны действительно значительной части пользователей, и в особенности бизнес-клиентам, так будет проще работать с аудиторией, но с другой стороны это похоже на попытки компании как можно быстрее объединить свои сервисы, чтобы избежать разделения, а это реальная перспектива.

В последние месяцы Facebook попал под критику со стороны американских политиков, мол компания – монополист и купила WhatsApp с Instagram, чтобы избежать конкуренции с ними, и остальных соперников на этом поле пыталась либо прижать, либо перекупить, а значит, возможно, ее стоит разделить, то есть сделать WhatsApp и Instagram снова независимыми. Похоже, что Facebook путем слияния сервисов в одно целое как раз и пытается избежать такого сценария.