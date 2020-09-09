Онлайн-маркетплейс "Беру" станет "Яндекс.Маркетом"

Онлайн-маркетплейс "Беру", который в результате "развода" "Яндекса" со "Сбербанком" перешел под полный контроль поисковика, лишится своего бренда. Площадка с 1 октября станет частью "Яндекс.Маркета" — маркетплейс будет доступен в новом разделе "Покупки", сообщили в компании.

Благодаря интеграции "Яндекс.Маркет" станет сервисом, где можно не только сравнить цены, узнать подробности о товарах и почитать отзывы, но и купить их. В октябре сайт beru.ru начнет перенаправлять посетителей в раздел "Покупки" "Маркета", приложение "Беру" переименуют в "Яндекс.Маркет", а приложение "Яндекс.Маркет" — в "Яндекс.Цены".

Все данные пользователей "Беру" — например, историю поиска и покупок — перенесут в новый сервис автоматически, как и бонусы. Привилегии, предоставляемые маркетплейсом подписчикам "Яндекс.Плюс", сохранятся в полном объеме. Новый "Яндекс.Маркет" будет обрабатывать и доставлять заказы, хранить товары на складах, принимать оплату, а также гарантирует возврат и контроль качества, взяв на себя общение с покупателями.

Для партнеров обоих сервисов условия сотрудничества с ними не изменятся. При этом они смогут выбрать, сотрудничать ли с "Маркетом" только как с рекламной площадкой, привлекая через нее пользователей в собственные магазины, или доверить все, вплоть до обработки и доставки товара покупателю, "Маркету". По словам гендиректора группы "Яндекс.Маркет" Максима Гришакова, в будущем магазины, сотрудничающие с сервисом, получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них.

По данным "Яндекс.Маркета", сейчас одноименным сервисом ежедневно пользуются 4,5 млн человек, а суточная аудитория "Беру" составляет около миллиона пользователей. Когда в июне "Яндекс" и "Сбербанк" объявили о разделе совместного бизнеса, в поисковике сообщили, что ежемесячный оборот "Беру" составляет порядка 4 млрд рублей. Получив в свою полную собственность маркетплейс, "Яндекс" передал "Сбербанку" все свои акции финансового сервиса "Яндекс.Деньги".