Вести.net: Fortnite станет концертной площадкой

Создатели популярного онлайн-шутера PUBG придумали способ обойти блокировку в Индии и решили отказаться от партнерства с китайской корпорацией, выступающей в качестве издателя в этой стране. Это очередной пример того, как политика отдельных стран влияет на весь ИТ-ландшафт.

На прошлой неделе Индия заблокировала новую порцию приложений, связанных с Китаем, и под запрет попала в том числе и невероятно популярная игра PUBG Mobile. У нее больше 500 млн установок. Крупнейший рынок для игры — именно Индия. На нее приходится более 175 млн установок, учитывая, что она зарабатывает более 2 млрд долларов в год, потеря трети пользователей – это серьезный финансовый удар. Похоже, что компания PUBG Corporation нашла выход – она разрывает сотрудничество с китайским издателем Tencent, это второй по масштабам ИТ-гигант Поднебесной, который уступает по капитализации только Alibaba. Правда, разрыв отношений касается лишь Индии. В этой стране PUBG будет продвигаться самостоятельно, в остальных — по-прежнему через китайского издателя. Во всяком случае — пока.

И новости от главного конкурента PUBG, аналогичного шутера – Fortnite и его разработчика Epic Games, у которой конфликт с Apple и тоже проблема с мобильной версией игры, но только на iOS. Так вот, Fortnite может стать полноценной площадкой для артистов. У нее уже есть свободный от насилия остров, а виртуальный концерт популярного исполнителя Трэвиса Скотта вживую смотрели 12 млн человек. И вот теперь Fortnite запустил трехнедельную серию концертов, под которую построена новая студия в Лос-Анжелесе.

Первое выступление оттуда состоится 12 сентября: туда придет популярный у американской молодежи исполнитель Доминик Файк. Пока свою новую студию Epic не показывали, но некоторые обещают обилие спецэффектов. Сама Epic Games рассчитывает, что артисты будут рассматривать Fortnite как полноценную остановку в своих глобальных турах. Мол, игра может дать им возможность охватить аудиторию, до которой по другому не дотянуться, тем более во времена карантинов и прочих ограничений. Благо Fortnite – это 350 млн активных пользователей, она вполне может конкурировать с традиционными музыкальными площадками вроде YouTube или с новыми игроками на рынке онлайн-концертов, например Spotify. Пока сами концерты Fortnite бесплатны для зрителей. Платит артисту за само выступление сама игра, но формально никто не мешает на таких концертах в нарисованных мирах и билеты продавать.

Google придумал новый способ борьбы с телефонным спамом. Компания внедряет функцию: подтвержденные звонки. Теперь при вызове можно увидеть, что за компания пытается дозвониться и в отдельном окне – причину звонка. Правда, для корректной работы перед звонком сама компания должна будет отправить сообщение на сервер Google: мы собираемся звонить на такой-то номер, чтобы сообщить то-то и то-то. Работать функция будет только с приложением для звонков от Google, оно называется Google Phone. На фирменные телефоны Google Pixel оно установлено, а на отдельные модели Samsung и LG его можно скачать из магазина приложений.

По сути, такое решение можно сделать и универсальным. Оно вполне могло бы прижиться и в России, ведь наша страна занимает одну из первых строчек в мире по уровню распространения спам-звонков. Ежемесячно каждый россиянин получает в среднем около 18 нежелательных вызовов, примерно столько же в среднем приходится на жителя США. Возможно, новый подход будет даже удобнее для бизнеса. По данным Google на звонки, цель которых известна заранее, пользователь отвечает с большей вероятностью.