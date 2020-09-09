Официально раскрыты российские цены и дата выхода новых Xbox

После многочисленных утечек Microsoft решила устранить любые сомнения по поводу стоимости и даты выхода своих игровых приставок нового поколения. Все точки над i расставил официальный твиттер-аккаунт Xbox.

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Xbox Series X: $499 (ERP)

Xbox Series S: $299 (ERP)



Release date: November 10



Pre-order starts September 22: https://t.co/Dz5bRsAuwQ | #PowerYourDreams pic.twitter.com/MadZl4OOKJ — Xbox (@Xbox) September 9, 2020

Флагманская консоль Xbox Series X, способная запускать некоторые игры в разрешении 8K и гарантирующая плавную игру в 4K, обойдется в 499 долларов. Тем, кому в играх достаточно разрешения FullHD или 1440p, предназначена существенно более компактная и дешевая (299 долларов) Xbox Series S.

Обе приставки появятся в продаже в один день — 10 ноября. Но уже совсем скоро — 22 сентября — можно будет оформить на них предварительный заказ, который в России стартует одновременно со всем миром. Ориентировочная розничная цена равна 26 990 рублей для Xbox Series S и 45 590 рублей для Xbox Series X.

Кроме того, в российском представительстве Microsoft сообщили, что 17 сентября этого года Xbox Game Pass для ПК станет доступна по всему миру в виде отдельной подписки. Цена за трёхмесячную подписку в России составит 1796,99 рублей.