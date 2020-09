Официально раскрыты российские цены и дата выхода новых Xbox

После многочисленных утечек Microsoft решила устранить любые сомнения по поводу стоимости и даты выхода своих игровых приставок нового поколения. Все точки над i расставил официальный твиттер-аккаунт Xbox.

This is the tweet...



Xbox Series X: $499 (ERP)

Xbox Series S: $299 (ERP)



Release date: November 10



Pre-order starts September 22: https://t.co/Dz5bRsAuwQ | #PowerYourDreams pic.twitter.com/MadZl4OOKJ