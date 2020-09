Названы десять самых мощных смартфонов в мире

Разработчики бенчмарка AnTuTu — программы, которая служит для оценки быстродействия смартфонов — обновили список самых мощных моделей. Лучшим на международном рынке (рейтинги AnTuTu составляются отдельно для Китая и для остального мира) по итогам августа 2020-го стал ASUS ROG Phone 3, набравший 615 289 баллов. Смартфон работает на самом производительном из доступных сегодня для Android-смартфонов процессоре — Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

В глобальный топ-10 мощнейших смартфонов по версии AnTuTu вошли аппараты пяти производителей, три из них — китайские. На второй строчке — OnePlus 8 Pro с "обычным" Snapdragon 865 и 610 567 баллами. На третьем — OPPO Find X2 Pro с результатом 601 910 баллов.

