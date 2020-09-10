Samsung представила в России новые премиальные саундбары

Samsung расширила линейку представленных на российском рынке саундбаров серии Q 2020-го года двумя моделями — HW-Q950T и HW-Q900T. Обе относятся к премиальному сегменту и обеспечивают максимально реалистичную передачу звукоряда в фильмах и телепрограммах, позволяя полностью погрузиться в контент.

Система HW-Q950T, отмеченная на выставке CES 2020 премией Innovation Award, обладает максимальным числом каналов, доступным в современных аудиосистемах для домашних кинотеатров — у нее, помимо 7.1.4-канальной системы, есть два беспроводных задних динамика, а также динамики, расширяющие звуковое поле слева и справа. Итоговая "формула" звуковой конфигурации — 9.1.4.

И HW-Q950T, и HW-Q900T поддерживают стандарт объемного звука Dolby Atmos® и технологию многоканального аудио DTS: X от DTS. Протокол eARC, обеспечивающий двустороннюю передачу аудиоданных с большим битрейтом между телевизором и санудбаром, позволит воспроизводить и звук в стандарте Dolby TrueHD.

В случае, если саундбары используются в связке с телевизорами Samsung QLED 2020-го года, пользователи получают доступ к дополнительным иммерсивным возможностям устройств благодаря технологии Q-Symphony — она синхронизирует объемный звук телевизора и саундбара.

По сравнению с предыдущими моделями саундбаров Samsung в том же ценовом сегменте новинки стали более изящными — высота корпусов уменьшена более чем на сантиметр, с 88 до 69,5 мм. Саундбары обтянуты текстилем от датского бренда Kvadrat, что добавляет им визуальной элегантности и обеспечивает максимальное проникновение звука.

Расширенные возможности HW-Q950T и HW-Q900T раскрываются благодаря мобильному приложению Samsung SmartThings — оно позволит воспроизводить на аудиостистемах музыку из Spotify или TuneIn. Чтобы подключить смартфон (если это смартфон Samsung Galaxy с актуальным программным обеспечением), достаточно коснуться им корпуса саундбара.

HW-Q950T и HW-Q900T можно купить в официальном интернет-магазине Samsung по цене 99 990 рублей и 75 990 рублей, соответственно.