Вести.net: Huawei выпустит смартфоны на собственной ОС

Huawei, отлученный от полноценной версии операционной системы Android, выпустит смартфоны на своей собственной операционной системе Harmony. Об этом компания заявила на масштабной конференции для разработчиков.

Напомним, про эту платформу изначально говорили, как про рассчитанную на интернет-вещей. Сейчас на ней работают телевизоры и бортовые системы автомобилей, например. Но на фоне американских санкций и масштабируемости архитектуры Harmony OS доработали и под смартфоны. Топовые устройства, правда, будут поддерживаться лишь с конца следующего года. Система будет открыта для сторонних разработчиков и для производителей устройств, но главное — Harmony OS может стать основой экосистемы, либо позволяет автоматически синхронизироваться со всеми поддерживаемыми устройствами, не зависимо от того, подключаются они к Wi-Fi или Bluetooth.

Например, пользователь сможет куда угодно передавать изображение с экрана смартфона или делиться избранными данными о своем здоровье с «умной» бытовой техникой, чтобы та адаптировала свою работу с учетом жизненных показателей владельца. По сути это ответ Google, операционную систему которого компания полноценно не может использовать из-за американский санкций. Теперь Huawei заявила: мы сделали свой Android и он весь открытый, а не только базовая его часть.

Поскольку конференция эта для разработчиков, говорили в основном про те вещи, которые важны для создателей приложений. Например, что программы для Harmony с помощью встроенных в операционную систему инструментов могут автоматически подстраиваться под любой экран, если она понимает, что это, скажем, «умный» телевизор, то кнопки и интерфейс будут покрупнее, чтобы было удобнее смотреть издалека. Если это смартфон, то помельче.

Другой важный для привлечения разработчиков момент – рассказали об успехах собственной рекламной сети Huawei, которая позволяет создателям приложений зарабатывать на показе объявлений. Это значит, что альтернативная операционная система — это не только затраты на поддержание еще одной версии своего продукта, помимо iOS и Android, это и понятные инструменты монетизации. Показали и карты собственной разработки, мол их уже используют больше двух тысяч зарубежных приложений, вместо дефолтных в Android Google Maps. Более того, компания, по сути, заявила: мы готовы работать не то что без Google, вообще без любых западных приложений. В пример привели Spotify: мол, не переживайте, если он откажется работать на ваших телефонах из-за санкций США — у нас есть Huawei Music. А еще свой браузер, облачное хранилище, платежная система, видеоредактор, в общем — полноценная экосистема.

У каждого приложения аудитория не меньше 50 млн, благо внутренний китайский рынок огромен. Такая готовность бороться впечатляет, но накануне этой презентации стало известно, что с Huawei отказались работать чуть ли не все крупные поставщики комплектующих. Например, компания осталась без флеш-памяти производства Samsung, SK Hynix и Micron, а это 95% рынка. Samsung и LG перестали поставлять компании дисплеи – это более 90% всех OLED-дисплеев в мире. И хотя в Huawei заявили, что у них есть запасы комплектующих, которых хватит примерно на два года, например, флагманских процессоров Kirin компания столько не закупила. Их, по подсчетам, осталось на шесть месяцев. Да и то, что закуплено, через два года устареет.

Остаются внутрикитайские поставщики, но уровень их комплектующих ниже, чем у лидеров конкретных направлений. И риски дополнительных ограничений никто не отменял. В США как раз заявили, что изучают работу SMIC — крупнейшего в Китае производителя полупроводников — и готовы ввести санкции и против этого предприятия.