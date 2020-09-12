Еженедельная программа Вести.net от 12 сентября 2020 года

Быстрая доставка еды как еще одно поле для соперничества двух российских IT-гигантов, безлимитные и бесплатные видео-конференции и что может сделать китайская компания, которую американскими санкциями лишили почти всего? Главные технологические события за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Прошедшая неделя была перенасыщена новостями вокруг компании Huawei: политико-технологическое давление США на Китай вообще и на этот крупнейший хайтек-концерн страны в частности переходит на новый уровень.

— Но с зависимостью в отношении программного обеспечения вроде бы дело обстоит полегче. Во всяком случае, китайцы пытаются представить дело именно так, показав уже вторую версию своей операционки, которой в будущем готовятся заменить Android на смартфонах.

— Нашлось на конференции Huawei место и новым продуктам: от смарт-часов и наушников с шумоподавлением до ноутбуков.

— Столичный рынок доставки еды теперь практически полностью контролируется отечественными IT-гигантами. Совместное предприятие "Сбербанка" и Mail.ru, называется оно "O2O-Холдинг", получает контроль над фудтех-компанией "Кухня на Районе".

— И вот еще одно последствие недавнего бизнес-развода между "Яндексом" и "Сбербанком": интернет-магазин "Беру", бывшее совместное предприятие поисковика с банком, сливают с "Яндекс.Маркетом". Как отдельный проект он перестает существовать.

— И еще об одной потере. "Ростелеком" закрыл национальный поисковый портал "Спутник". Сервис, который одно время называли госпоисковиком, проработал чуть больше шести лет.

— "ВКонтакте" кратно масштабирует свой сервис видео-звонков – теперь они поддерживают 128 участников, ограничений по времени разговора нет, а создать видео-конференцию можно и без профиля в соцсети.