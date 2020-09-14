NVIDIA купит ARM у SoftBank за 40 миллиардов долларов

Ключевой разработчик архитектуры процессоров, используемых в мобильных устройствах — британская ARM Holdings — меняет владельца. Японский холдинг SoftBank, купивший ARM в июле 2016-го за 32 млрд долларов, продаст компанию американской NVIDIA, уже за 40 млрд. Об этом компании объявили в пресс-релизе.

Структура сделки, пишет Bloomberg, подразумевает безусловную выплату 21,5 млрд долларов акциями NVIDIA и 12 млрд долларов – деньгами, из них 2 млрд будут выплачены при подписании сделки. SoftBank также может рассчитывать на выплату 5 млрд долларов в случае достижения ARM определенных целевых показателей. Еще 1,5 млрд долларов в акциях NVIDIA будут распределены между сотрудниками британского разработчика процессоров.

ARM не делает процессоров сама, при этом зарабатывая на лицензировании архитектуры и готового дизайна процессоров. Именно ее технологии лежат в основе вычислительных ядер, используемых для своих систем-на-чипе Apple, Qualcomm, Samsung, MediaTek и другими производителями смартфонных процессоров.

ARM также уделяет много внимания разработкам потребляющих крайне мало энергии чипов для устройств “интернета вещей”. Кроме того, ARM-процессоры набирают популярность у производителей серверов и даже суперкомпьютеров. A Apple в этом году объявила, что переведет на собственные чипы, в основе которых лежит архитектура ARM, все компьютеры Mac, отказавшись от закупок процессоров Intel.

NVIDIA в последние годы активно развивала чипы, предназначенные для вычислений, связанных с машинным обучением. Очевидно, именно в области разработки экономичных и высокоэффективных нейросопроцессоров, которые в будущем появятся в любой "умной" электронике — от самоуправляемых автомобилей и смарт-колонок до автономных датчиков и промышленного оборудования — и лежит интерес NVIDIA к разработкам ARM.

На согласование сделки с регуляторами потребуется не менее полутора лет, сообщили в компаниях. Изучить ее предстоит антимонопольным ведомствам Великобритании, Евросоюза, Китая и США. Получить одобрение властей Китая на фоне текущей торговой войны между Пекином и Вашингтоном может оказаться проблематично.

По словам главы NVIDIA Дженсена Хуана, нынешним партнерам ARM бояться нечего — он планирует сохранить нейтралитет британской компании как разработчика решений для всех игроков отрасли, поскольку именно это сделало бизнес ARM таким ценным. Тем не менее, тот факт, что NVIDIA производит собственные чипы — в первую очередь, для графических устройств, серверов и суперкомпьютеров — может вызвать у многих партнеров ARM беспокойство. Также интересно, попытается ли NVIDIA вновь составить конкуренцию Qualcomm на рынке чипов для мобильных устройств. Предыдущая попытка с чипам Tegra окончилась неудачей — их использовали в некоторых, преимущественно игровых, планшетах, однако для смартфонов "горячие" процессоры NVIDIA подходили не очень хорошо.

Приготовиться к обострению конкуренции стоит и Intel, которая, сдавая позиции AMD на рынке процессоров для ПК, остается доминирующим игроком (с долей порядка 90%) на крайне прибыльном рынке решений для дата-центров. Именно здесь намерена атаковать конкурента NVIDIA, уже снабжающая Google и Facebook чипами, помогающими их серверам легче справляться с нейросетевыми вычислениями.