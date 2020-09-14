СМИ: партнером TikTok в США станет Oracle

Переговоры о передаче контроля над бизнесом TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, к которому владельца видеосервиса принуждают власти США, закончились: Microsoft договориться с китайской ByteDance не смогла, поэтому "доверительным технологическим партнером" станет Oracle. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сделка не будет оформлена как покупка.

Судя по всему, Oracle займется технологическим обеспечением работы сервиса на территории США, а также будет контролировать вопросы, связанные с безопасностью пользовательских данных. Вечером в воскресенье Microsoft сообщила, что больше не участвует в переговорах, так как ByteDance отвергла ее предложение. О других претендентах на спасение TikTok от блокировки, которой пригрозил сервису президент США Дональд Трамп, не сообщалось.

6 августа Трамп подписал указ, запрещающий вести бизнес с ByteDance и требующий, чтобы американская компания до 20 сентября купила сегмент TikTok в США. Документ ссылается на расследование комитета по иностранным инвестициям в США. Он, в том числе, изучает возможные риски, которые зарубежные компании могут представлять для безопасности страны. TikTok уже запретили в Индии, которая начала кампанию против китайских приложений и сервисов на фоне приграничного противостояния с Китаем.

Oracle является одной из немногих компаний Кремниевой долины, руководство которых открыто поддерживает Дональда Трампа. В чем именно будет заключаться "доверительное технологическое партнерство" Oracle с TikTok — неясно. Ранее гонконгкская South China Morning Post сообщила, что из-за веденных властями Китая ограничений уникальный рекомендательный алгоритм TikTok, основанный на машинном обучении, не сможет стать частью сделки.