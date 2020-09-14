IKEA и Asus предложат геймерам доступную мебель

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, нидерландская IKEA объявила о партнерстве с Republic of Gamers (ROG) — игровым подразделением Asus. Вместе обе компании запустят новую линейку "доступной игровой мебели и аксессуаров".

Как говорится в пресс-релизе, инженеры центра разработки IKEA в Шанхае тесно сотрудничают с дизайнерами ROG, а также консультируются с профессиональными киберспортсменами по созданию функциональной игровой мебели для дома.

В новую серию войдут около 30 наименований. Какие именно продукты сформируют ассортимент, не уточняется, однако в их числе наверняка окажутся игровые кресла и компьютерные столы.

В Китае IKEA начнет продавать специализированные товары для геймеров в феврале следующего года. В США и других странах они появятся к октябрю 2021-го.

Asus использует бренд ROG с 2006 года. Под этой маркой выходят ноутбуки, мониторы, десктопы, смартфоны, а также комплектующие и профессиональная игровая периферия.