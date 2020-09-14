YouTube запустил аналог TikTok

Администрация YouTube объявила о запуске собственного сервиса для публикации коротких клипов. По аналогии с TikTok и Reels (музыкальными "историями" Instagram), пользователи YouTube Shorts могут записывать ролики длиной до 15 секунд, менять скорость воспроизведения, накладывать видеоэффекты и музыку из обширного каталога YouTube.

Первым YouTube Shorts стал доступен в Android-приложении YouTube для индийского рынка. До других регионов и iOS-версии новая функция доберется позднее.

Как в TikTok, для съемки короткого клипа нужно нажать и удерживать кнопку записи. При желании, с помощью многосегментной камеры пользователи могут снять несколько видеофрагментов, а затем склеить их в один 15-секундный файл. Более длинные ролики понадобится загружать из галереи смартфона.

Руководство YouTube выбрало удачное время для запуска нового сервиса. В США TikTok угрожает блокировка, если владельцы китайского приложения не продадут его либо полностью откажутся от ведения бизнеса в американской юрисдикции. По информации СМИ, о передаче контроля над TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и вот-вот объявит компания Oracle.

Более того, неслучайно YouTube Shorts первым запустился в Индии, где TikTok и многие другие китайские приложения запрещены с лета этого года.