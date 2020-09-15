Вести.net: ByteDance отказалась продавать TikTok Microsoft

Китайский холдинг ByteDance отказался продавать TikTok в США компании Microsoft. Вместо корпорации Билла Гейтса партнером ByteDance станет Oracle. Ей предстоит взять на себя управление данными американских пользователей TikTok. Это, как полагают в ByteDance, позволит избежать блокировки соцсети в США. Как пишет Bloomberg, речь идет не о покупке доли в американском бизнесе — это будет бизнес-партнерство с Oracle. Сделка, скорее всего, будет оформлена как реструктуризация китайского бизнеса, часть которого просто переедет на облачный сервис Oracle. Так США будут довольны, что данные американцев не уходят в зарубежную компанию, а Китай — что их технологии и компании также не уходят в другую страну.

Изначально Oracle предлагал за американский бизнес TikTok 25 млрд долларов, но это было до того, как Китай заявил, что планирует ввести запрет на вывоз технологии. Напомню, на прошлой неделе китайское правительство расширило список сервисов, для экспорта которых должно быть получено специальное разрешение. Перечень не пересматривался 12 лет и сейчас в него внесли 23 новых позиции, в числе которых ряд технологий машинного обучения. Это текстовый анализ сообщений, распознавание голоса и персонализация контента — то есть почти все алгоритмы, которые используются в рекомендательной системе соцсети. И, судя по всему, Oracle приобретает все, кроме самого важного актива TikTok, его рекомендательной системы и как в таком случае будет работать приложение — не совсем понятно, а создание своей собственной системы рекомендаций на базе искусственного интеллекта требует большого количества ресурсов и времени.

Между тем уже завтра должно вступить в силу решение Трампа о блокировке TikTok в США, если его не купит какая-либо американская компания, так как в нынешнем виде по мнению президента страны приложение представляет угрозу для национальной безопасности. В любом случае сделку должна оформить администрация президента и, хотя Oracle в качестве покупателя TikTok выглядит совсем странно, так как компания почти полностью сфокусирована на работе для бизнес-клиентов и не имеет никакого опыта с платформами для социальных сетей или другим потребительским бизнесом, тем не менее президент США может одобрить именно такой вариант.