Apple выпустит новые операционные системы уже завтра

Операционные системы для iPhone и iPad — iOS 14 и iPadOS 14 — станут доступны для загрузки уже завтра. Об этом объявил генеральный директор Apple Тим Кук в заключительной части презентации, транслировавшейся онлайн.

Также на совместимые устройства можно будет установить новые версии watchOS и tvOS. А вот новой ОС для компьютеров Mac, macOS 10.16 Big Sur, придется, видимо, подождать немного дольше — про дату ее выхода пока ничего не сказали.

iOS 14 совместима со всеми iPhone начиная с iPhone 6s, вышедшего пять лет назад. iPadOS 14 можно установить на iPad Air начиная со второго поколения (вышло осенью 2014-го), iPad mini — начиная с четвертого (осень 2015-го) и бюджетные "просто iPad" начиная с модели пятого поколения, поступившей в продажу в 2017-м году.

iOS 14 заметно меняет возможности домашнего экрана смартфонов Apple — на них теперь можно будет выносить виджеты, которые раньше могли отображаться только на специальном экране. Значки всех установленных программ будут сгруппированы автоматически в меню приложений по категориям, что позволит проще их находить. Кроме того, iOS 14 позволит приложениям воспроизводить видео в плавающих окнах, усовершенствует экран входящих звонков и добавит айфонам еще десятки менее значимых возможностей.

iPadOS 14, как и iOS 14, получит поддержку виджетов на домашних экранах. Апдейт позаимствует у "родственной" операционки и массу других функций, в том числе группы в iMessage, мини-приложения App Clips с урезанным функционалом (например, чтобы быстро совершить покупку или взять в аренду велосипед), велосипедные маршруты в Apple Maps и пополнение в коллекции Memoji — анимированных эмодзи.

Абсолютно новой в iPadOS 14 станет полностью переработанная "умная" поисковая строка Universal Search, сближающая планшетную платформу c компьютерной macOS (там она называется Spotlight). Она совмещает в себе функции поиска по системе и лончера приложений, позволяя искать контакты, документы и даже файлы внутри программ (если такая возможность поддерживается). Вызвать Universal Search можно из любого места iPad 14, не выходя из активного приложения.

Была также заметно улучшена поддержка рукописного ввода с помощью стилуса Apple Pencil. Новая функция Scribble ("От руки") позволит преобразовать текст, написанный от руки на английском или китайском языке, в печатный, а затем скопировать и вставить его в любое текстовое поле. А если пользователь запишет номер телефона или адрес, Scribble автоматически превратит их в ссылки, по которым можно будет позвонить или проложить маршрут.