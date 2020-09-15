Apple показала новый планшет iPad Air в дизайне iPad Pro

Компания Apple в рамках онлайн-трансляции "Время летит" анонсировала обновленный планшет iPad Air. Дизайн новой модели во многом повторяет iPad Pro этого года — она имеет такой же угловатый корпус с острыми гранями, а рамки вокруг дисплея намного тоньше, чем у прошлогоднего Air.

В роли "лица" нового iPad Air выступает 10,9-дюймовая панель Liquid Retina с разрешением 2360х1640 пикселей, поддержкой True Tone (технологией, подстраивающей цвета на картинке под окружающее освещение) и антибликовым покрытием.

С учетом полноэкранного дизайна, внизу места для кнопки "Домой" со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID не нашлось. Датчик переехал на верхнюю грань и теперь совмещен с клавишей включения питания.

Начинка нового iPad Air была полностью обновлена. Планшетник оснащается 5-нанометровым чипом A14 Bionic с шестью ядрами (двумя высокопроизводительными и четырьмя маломощными) и 11,8 миллиарда транзисторов. Обещана на 40% более высокая производительность, чем у iPad Air прошлого года, а также более высокая скорость обработки графики благодаря новому четырехъядерному графическому чипу.

Вслед за Pro новая модель также перешла на разъем USB-C, начала поддерживать зарядку мощностью 20 Вт и стала совместима с клавиатурой Magic Keyboard и новым стилусом Apple Pencil, который крепится к корпусу на магнитах.

Кроме того, обновленный Air позаимствовал у "старшего брата" тыловую 12-мегапиксельную камеру. Разрешение фронталки FaceTime HD (с функцией записи видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду) составляет 7 мп.

В России новый iPad Air начнут продавать в октябре. Модель (только Wi-Fi) с памятью на 64 ГБ обойдется в 55 990 рублей, на 256 ГБ — в 69 990 рублей. За варианты с сотовым модулем попросят 67 900 рублей и 81 900 рублей соответственно.

iPad 8-го поколения

Вместе с Air был показан 10,2-дюймовый iPad 8-го поколения. Самая базовая и доступная модель планшета Apple перешла на более быстрый процессор A12 (как у iPad Air и iPad mini 2019-го) с "нейродвижком" Neural Engine, который вдвое повышает графическую производительность. Габариты устройства при этом не изменились — новинка совместима со старыми чехлами и клавиатурами (в том числе от Logitech), а также Apple Pencil 1-го поколения.

iPad 8-го поколения

Однако порт USB-C новому iPad не достался. Так что покупателям этого планшета, в отличие от ноутбуков Apple, iPad Pro и только что показанного iPad Air, придется довольствоваться проприетарным разъемом Lightning. Кроме того, базовый iPad сохранил кнопку "Домой" с датчиком Touch ID, которая становится все более редкой в продуктах Apple.

В России "простой" iPad будет доступен в трех расцветках: "серый космос", серебристой и золотой. Модель с подключением только по Wi-Fi и 32 ГБ памяти обойдется в 29 990 рублей, с накопителем на 128 ГБ — в 38 990 рублей. За варианты с возможностью подключения к сотовым сетям и такими же объемами памяти попросят 41 990 рублей и 50 990 рублей соответственно. На сайте Apple указано, что в России новинка "появится в продаже позже".