Названа стоимость единой подписки Apple One в России

На прошедшей сегодня онлайн-презентации Apple анонсировала новую комплексную подписку на свои сервисы — Apple One. Ее смогут оформить и пользователи в России, за исключением "максимального" варианта Premier, в который входит недоступный пока в нашей стране сервис Fitness+, а также Apple News+.

Apple One для нашей страны объединяет музыкальный стриминг Apple Music, онлайн-кинотеатр Apple TV+, игры по подписке Apple Arcade и 50 ГБ облачного пространства в iCloud. Сервисы будут доступны на всех "яблочных" устройствах пользователя — от Mac и iPad до Apple TV и iPod Touch.

Россиянам индивидуальная подписка обойдется в 365 рублей в месяц за сервисы, раздельные подписки на которые сейчас в сумме стоят 626 рублей. Семейный вариант стоимостью 525 рублей в месяц позволит воспользоваться преимуществами подписки владельцам сразу шести учетных записей, и при этом включает 200 ГБ пространства в iCloud, а не 50, как индивидуальный. Индивидуальная подписка Apple One в России позволяет сэкономить 260 рублей в месяц, а семейная — 290 рублей.

Недоступная пока в России подписка Premier включает Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за $29,95 в месяц, при этом также является семейной. Точную дату доступности Apple One в компании пока не называют, обозначая срок запуска сервиса как "этой осенью".