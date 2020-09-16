Обзор беспроводных наушников Beats Powerbeats 4

В ассортименте бренда наушников Beats, принадлежащего Apple, есть не только дорогие полноразмерные и накладные модели (как, например, Beats Solo Pro), либо продвинутые полностью беспроводные (PowerBeats Pro). Для тех, кого полное отсутствие проводов между наушниками скорее беспокоит, чем радует, есть еще одна модель — Powerbeats.

Это уже четвертое поколение спортивных наушников с таким названием, однако производитель предпочел обойтись без цифр — это просто Powerbeats. За скромную по меркам Beats (и вовсе не такую скромную, если взглянуть на рынок в целом) цену — в онлайн-рознице наушники с гарантией производителя можно найти от 9 000 р — предлагают, по сути, Powerbeats Pro (дизайн идентичный, разве что Powerbeats 4 самую малость крупнее и набор кнопок другой), соединенные проводом. Он не только делает устройство экономичнее, но и позволяет с комфортом носить наушники просто на шее, когда ими не пользуешься.

В коробке обнаруживается, помимо наушников, тряпичный чехол для переноски, коротенький (сантиметров 15-20) кабель USB-Lightning для зарядки и три пары эластичных насадок разного размера — это плюс к тем, которые уже надеты на наушники. Ну и, конечно, не обошлось без наклейки с логотипом.

Чтобы полноценно использовать Powerbeats с iPhone или iPad, никаких приложений устанавливать не нужно — зажимаете на секунду кнопку включения на левом наушнике и, если это первое включение устройства, оно сразу перейдет в режим сопряжения (индикатор будет мигать). На экране появится всплывающее окно с предложением подключить наушники. С Android-смартфонами Powerbeats можно связывать как любые Bluetooth-наушники, активировав на них удержанием кнопки включения режим сопряжения, а можно установить приложение Beats, указать в нем модель наушников и следовать инструкциям.

В отличие от Powerbeats Pro, где управление громкостью доступно с любого наушника, у Powerbeats качелька регулировки громкости одна — на правом "ухе". На нем же порт Lightning для зарядки и круглая клавиша управления воспроизведением. Однократное нажатие работает как переключатель "пауза/воспроизведение" или для приема/отбоя звонка, двойное — пропускает играющий сейчас трек, тройное — возвращает к предыдущему.

Нажатие с удержанием активирует голосового ассистента или — при поступлении звонка — отклоняет его. Кроме того, при использовании с устройствами Apple можно вызвать голосового ассистента, просто сказав "Привет, Siri" — эту функциональность Powerbeats обеспечивает тот же чип H1, что и в Powerbeats Pro, AirPods последней модели и других наушниках Apple и Beats.

Этот же чип помогает устройству легко переключаться между "яблочными" гаджетами с одним и тем же аккаунтом пользователя Apple и максимально эффективно расходовать батарею. На средней громкости наушники могут играть без подзарядки 15 часов – существенно больше, чем Powerbeats Pro, если не считать запас в батарее футляра полностью беспроводной модели. Белый световой индикатор на левом наушнике загорается красным, когда заряда остается менее чем на час, и начинает мигать, когда батарея почти на исходе.

Одной функции, привычной владельцам AirPods или Powerbeats Pro, у "просто Powerbeats" нет — автоматического выключения музыки при извлечении наушника. Просто не предусмотрены соответствующие датчики — так и себестоимость устройства снижается, и продажи старшей, полностью беспроводной модели меньше рискуют пострадать.

Зато звук здесь буквально тот же самый, то есть — отличный. Powerbeats, как и Powerbeats Pro, воспроизводят басы насыщеннее и четче, чем AirPods Pro — благодаря своим 12-мм драйверам. Так что для активно задействующих низкие частоты жанров музыки эти наушники подойдут как нельзя лучше. Неплохая стереопанорама (лучше, чем у AirPods), хорошая детализация средних и высоких частот — в общем, чтобы слушать хип-хоп, хаус, техно, R'n'B или джаз я бы однозначно предпочел эти наушники даже Pro-версии AirPods. В случае с классической музыкой или роком однозначно определить лидера по качеству воспроизведения сложнее.

Да, в Powerbeats нет шумоподавления — и это помогает не потерять контакт с реальностью, сделав тренировки в городе безопаснее. Не уступают Powerbeats полностью беспроводной модели и в плане защиты корпуса. Сертификация IPX4 означает, что наушникам не страшны капли пота или дождь. А круглый кабель, соединяющий два наушника, не будет липнуть к телу во время тренировок — на это жаловались многие пользователи предыдущей, третьей модели Powerbeats, у которой кабель прямоугольный в сечении.

Разумеется, покупая беспроводные наушники модного бренда за 10 000 рублей важно помнить — за те же деньги нетрудно приобрести проводную модель, которая обеспечит совершенной другой уровень звучания. В то же время, производители смартфонов, лишая их традиционных аудиоразъемов, все более настойчиво заставляют потребителей отдавать свои кровные именно за беспроводные модели, выигрывающие у проводных в плане удобства. Powerbeats, если тщательно подобрать насадки под размер слухового канала, комфортно и надежно сидят в ушах.

Они гладко и без "странностей", упруго и динамично сыграют любой популярный трек, хотя, конечно, музыку нешаблонную интереснее слушать в наушниках другого класса. Ну и не стоит забывать о повышенном удобстве использования для тех, кто активно инвестирует в устройства экосистемы Apple — тестируя Powerbeats, я без проблем в пару нажатий переключал их между iPhone, iPad и MacBook.