Представлены новые смарт-часы Apple Watch‌ c функцией измерения кислорода в крови

Компания Apple в рамках онлайн-трансляции "Время летит" представила следующее поколение смарт-часов Apple Watch‌. Главной в новой модели — Series 6 — стала возможность определения уровня насыщения крови кислородом.

6-я серия сохранила дизайн предшественниц, но получила нескольких новых датчиков, в том числе для измерения кислорода в крови и более точного слежения за качеством сна. В основу Apple Watch‌ Series 6 лег новый двухъядерный процессор S6, построенный на базе A13 Bionic в iPhone 11. Его производительность на 20% выше чипа, применяющегося в Series 5. Кроме того, экран новой модели светится "до 2,5 раза ярче".

Новая модель "умных" часов способна регулярно измерять процентное содержание оксигемоглобина в артериальной крови (SpO2), просвечивая кожу на запястье зеленым, красным и инфракрасным светом. Уровень света, отраженного от кровеносных сосудов, также измеряют четыре фотодиода. Этот процесс занимает около 15 секунд. В случае, если показатель упадет ниже безопасного значения, пользователю пришлют уведомление. Посмотреть результаты измерений можно в новом приложении "Кислород в крови".

Именно по уровню сатурации — или насыщению крови кислородом — врачи принимают решение, нужна ли пациенту подача кислорода и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Нормой SpO2 для здорового человека считается 95% и выше оксигемоглобина, все что ниже 90% может говорить о наступлении гипоксемии, или недостатке кислорода в крови.

Новая функция "умных" часов Apple будет особенно полезна в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19: датчик сможет заметить первые признаки ухудшения состояния здоровья еще до проявления каких-либо симптомов. В компании добавили, что сотрудничают с рядом научно-исследовательских институтов, изучая, как устройство может помочь в обнаружении коронавируса.

Apple Watch SE

Помимо Series 6, была представлена еще одна, более доступная модель Apple Watch SE — преемница Series 3. Она сохранила все основые функции (обнаружение падения, компас, высотомер, отслеживание качества сна), но потеряла главную "фишку" Series 5 — всегда включенный экран. Дисплей Apple Watch SE на 30% крупнее, чем в 3-й серии, а процессор S5 SiP вдвое производительнее.

В США новинки выходят уже в эту пятницу, 18 сентября. Сроки релиза на российском рынке будут уточнены позднее. Пока были объявлены только цены: Apple Watch Series 6 будут стоить от 36 990 рублей, Apple Watch SE — от 24 990 рублей.