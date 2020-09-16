Вести.net: сооснователь ARM будет бороться против ее поглощения NVIDIA

Сооснователь разработчика процессоров ARM Герман Хаузер запустил кампанию "Спасите ARM", чтобы сохранить независимость и воспрепятствовать продаже британской фирмы американскому производителю графических чипов NVIDIA. По мнению Хаузера, переход ARM в собственность NVIDIA может полностью изменить рынок и заставить разработчиков отказаться от использования архитектуры ARM. Тем временем NVIDIA выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что планирует сохранить нейтральный характер лицензирования. И это, похоже, ответ на самый главный вопрос, который волновал ИТ-сферу с момента объявление о том, что NVIDIA покупает ARM у Softbank за 40 млрд долларов.

Сделка позволит корпорации контролировать самую популярную в мире архитектуру процессоров. В год по ее лицензиям производится 40 млрд процессоров для смартфонов и планшетов, а также микропроцессоров для интернета вещей, а с недавних пор — еще и процессоров для ноутбуков. Поэтому все на рынке ждали с ужасом, как же NVIDIA будет управлять широким спектром разработки микросхем и лицензированием архитектур. У NVIDIA, кстати говоря, репутация компании, с которой сложно работать — достаточно вспомнить конфликт с разработчиком Linux, одной из самых популярных операционных систем для чипов ARM.

NVIDIA не захотела открывать исходный код своих драйверов, что в итоге привело к трудностям в поддержке Linux. Также давно не ладит с NVIDIA и Apple, создающая одни из самых продвинутых чипов на основе архитектуры ARM. Проблемы тянутся с 2008 года, когда NVIDIA поставила компании Стива Джобса неисправные графические процессоры для MacBook. Apple пришлось запустить бесплатную программу замены и вскоре совсем отказаться от услуг NVIDIA в своей линейке. Вражда между этими компаниями, похоже, продолжается и до сих пор. Уже 2019 году Apple прекратила поддержку новых продуктов NVIDIA в macOS Mojave. Так что если NVIDIA действительно хочет сохранить работу ARM в прежнем объеме, то компании потребуется восстановить несколько сгоревших мостов.