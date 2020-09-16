Apple первой выпускает 5-нанометровый процессор. Но мощный ли он?

В ходе прошедшей накануне презентации новых мобильных устройств Apple сообщила: компания первой в отрасли выпускает гаджет с центральным чипом, изготовленным по 5-нанометровому технологическому процессу. Показатель 5 нм указывает на расстояние между логическими элементами чипа — транзисторами. Процессор A14 Bionic с шестью ядрами новой архитектуры (2 мощных + 4 экономичных) используется в новом планшете iPad Air, а также почти наверняка будет устанавливаться в пока не анонсированные iPhone нового поколения.

В Apple заявили о 40-процентном приросте производительности обычных вычислений и на 30% более мощной графике в новом чипе. Однако важно понимать, что сравнивали его при этом с позапрошлогодним процессором A12 Bionic, поскольку именно он используется в предыдущей модели iPad Air. Этот чип впервые появился в iPhone XS, XS Max и XR осенью 2018-го. С тех пор Apple выпустила более совершенный процессор — A13, на котором работают аппараты линейки iPhone 11.

Издание AnandTech, специализирующееся на детальном анализе компьютерного "железа", решило оценить прирост производительности A14 по сравнению с A13 на основе показателей, которе Apple приводила для A13 по сравнению с A12 год назад. Получилось, что по сравнению с прошлогодним 7-нанометровым чипом новый 5-нанометровый A14 выполняет обычные вычисления на 16% быстрее, а производительность графической подсистемы выросла всего на 8,3%.

В публикации отмечается, что такие скромные цифры прироста мощности выглядят странно на фоне того, что число транзисторов (один из ключевых показателей, определяющих производительность чипа) у A14 выросло до 11,8 млрд — на 38% по сравнению с 8,5 млрд у A13. При этом в прошлые годы Apple, анонсируя новые процессоры, почти всегда сообщала, на сколько по сравнению с прошлым поколением выросла энергоэффективность. В случае с A14 об этом пока умолчали.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что Apple решила сделать процессор максимально сбалансированным, пожертвовав пиковой производительностью в пользу более продолжительной работы на "почти полной" мощности. Предыдущие процессоры Apple демонстрировали феноменальную скорость во многих задачах, но, как правило, могли проработать в пиковом режиме не дольше 2-3 минут. После этого частота понижалась, чтобы избежать перегрева.

Также возможно, что львиная доля новых транзисторов в A14 досталась 16-ядерному нейросопроцессору Neural Engine, ответственному за обработку задач, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением. У A12 и A13 "нейронный движок" 8-ядерный. Чип используется для нейросетевых вычислений, в том числе связанных с обработкой изображений, сортировкой фото на устройстве без загрузки их в облако, работой голосового ассистента Siri и функцией распознавания рукописного текста Scribble на iPad.

Более основательный анализ 5-нанометрового A14 и его преимуществ по сравнению с чипами Apple предыдущего поколения, а также процессорами конкурентов станет возможен, когда устройства с ним попадут в руки экспертов. Дату начала продаж iPad Air в Apple пока не объявили, ограничившись словами "в следующем месяце". В любом случае, Apple удалось стать первой компанией, объявившей о коммерческой доступности устройств с процессором, изготовленным по 5-нанометровой технологии.