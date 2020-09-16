Microsoft попробует создать экосистему, аналогичную WeChat

Компания Microsoft намерена объединить "сервисы для жизни", предоставляемые в рамках подписки Microsoft 365, хранящиеся в облаке пользовательские данные, мобильные приложения и многие другие свои услуги в одну экосистему. В качестве "основополагающего слоя" для этого выступит новая "метасистема" — MetaOS. Об этом сообщает редактор ZDNet Мэри Джо Фоли со ссылкой на источники, близкие к компании.

По информации Фоли, MetaOS станет общей средой для всех цифровых продуктов Microsoft, которая свяжет между собой операционную систему Windows, сервисы Microsoft 365 для бизнеса и потребителей, мобильную версию Office, почту Outlook, поисковик Bing и браузер Edge.

Данные (аналитика, персонализация, платежи, рекомендации, настройки безопасности, история загрузок и так далее), собираемые внутри этих и других сервисов, включая Planner ("Планировщик"), Whiteboard ("Доска"), списки Lists и заметки OneNote, станут общими.

В Microsoft, считает Фоли, пытаются создать нечто подобное WeChat — китайского "супераппа", который уже давно перестал быть просто мессенжером и теперь интегрирует в себе массу разных сервисов. Его мировая аудитория превышает 1,2 миллиарда человек.

На главном рынке, в Китае, это приложение используется повсеместно: для общения, оплаты покупок и проезда в такси по QR-кодам, перевода денег, заказа цветов, бронирования авиабилетов, столиков и так далее. Для многих пользователей WeChat, по сути, уже давно превратился в надстройку к iOS и Android.

Когда новый проект Microsoft представят публично, неизвестно. По словам собеседников Фоли, сейчас MetaOS и связанная с ним команда Taos, возглавляемая главным операционным директором Microsoft Кирком Кенигсбауэром, активно работает над почтовыми приложениями и сервисами MetaOS.