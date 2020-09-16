Facebook представил дешевый VR-шлем Oculus Quest 2

Компания Facebook анонсировала 2-е поколение шлема виртуальной реальности Oculus Quest. И без того недорогая, полностью автономная гарнитура подешевела на $100 в сравнении с первой моделью — до $299, причем характеристики стали заметно выше.

Quest 2 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon XR2 и 6 гигабайтами оперативной памяти (у 1-го Quest — Snapdragon 835 и 4 ГБ) и экранами намного более высокого разрешения — 1832х1920 пикселей на глаз (против 1440х1600 ранее), а обновленные датчики теперь могут отслеживать движения рук (правда, на этапе запуска, пока только в системных приложениях).

Сам VR-шлем стал легче — 503 грамма против 571 г. у оригинального Quest. Носить его должно стать удобнее: на замену жесткому резиновому ремешку для головы пришел мягкий тканевый, пишет The Verge.

Quest 2 останется единственной VR-гарнитурой Oculus. Производство первой модели, а также проводного Rift S будет прекращено. Смысл в последнем исчез, так как с помощью кабеля USB-C Link (продается отдельно — за $79) владельцы Quest 2 могут подключить его к компьютеру и играть в десктопные VR-игры, такие как Asgard's Wrath, The Walking Dead: Saints & Sinners, Dirt Rally 2.0, Stormland и Lone Echo.

Новинка уже доступна для предзаказа в 22 странах (России в их числе нет). За модель с 64 ГБ памяти просят $299, с 256 ГБ — $399. Отгружать Quest 2 начнут 13 октября.