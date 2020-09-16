Новая экшн-камера GoPro Hero 9 Black оснащена вторым цветным экраном и работает на треть дольше

Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 9 Black, ставшую одним из самых крупных обновлений в серии за последние годы. Новинка получила фронтальный цветной экран и улучшенный сенсор с возможностью захвата видео в 5K-качестве, а время автономной работы было увеличено на треть.

Вспомогательный селфи-дисплей на 1,4 дюйма позволяет наблюдать себя прямо во время съемки и лучше понимать, что именно попадает в кадр. Подросла и диагональ основного, тылового тачскрина — с 1,95 до 2,27 дюйма, сказано на сайте производителя. Также заявлена водонепроницаемость на глубине до 10 метров.

Емкость аккумулятора была значительно увеличена — с 1200 до 1720 мАч, за счет чего экшн-камера, в зависимости от настроек, сможет проработать "на 30%" дольше. Вслед за дисплеем и батареей, пусть и незначительно, увеличились габариты устройства — из-за этого новая модель может быть несовместима с некоторыми старыми аксессуарами.

Новый 23,6-мегапиксельный сенсор позволяет записывать 5K-видео (а также 4K, 2,7K, 1440p и 1080p), создавать стоп-кадры на 14,7 мп и снимать 20-мп фото. Кроме того, Hero 9 Black умеет захватывать замедленное до 8 раз видео со скоростью до 240 кадров в секунду.

GoPro предлагает новинку за $450. При условии оформления годовой подписки Hero 9 Black обойдется в $350. Позднее в продажу поступит новый модуль объектива Max (за $100) с улучшенной стабилизацией и более широким углом обзора.