Официально: Sony объявила цену и дату выхода PlayStation 5

Компания Sony назвала стоимость и дату релиза игровой коносли PlayStation 5. Как было объявлено в рамках презентации, проходившей в онлайн-режиме на YouTube и Twitch, новую приставку начнут продавать 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, в других регионах — 19 ноября.

За "обычную" PS5 с дисководом для Blu-ray дисков 4K попросят $499,99 (около 37 500 рублей по текущему курсу), за издание Digital Edition без такового — $399,99 (~30 000 рублей). Оформить предзаказ на новинки в ряде стран можно будет уже сегодня, 17 сентября.

Для сравнения, PS4 на старте продаж в ноябре 2013-го стоила $399 (сейчас — $299). Более мощную PS4 Pro, вышедшую в ноябре 2016-го, также оценили в $399. Будет ли прекращено производство этих моделей после выхода PS5, пока не говорится.

Microsoft объявила расценки на новые Xbox на прошлой неделе. Флагманская модель Xbox Series X, способная запускать некоторые игры в разрешении 8K и гарантирующая плавную игру в 4K, обойдется в $499, более простая и компактная Xbox Series S — в $299. Предзаказы откроются 22 сентября, в продажу новинки поступят к 10 ноября.