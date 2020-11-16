Uber решил отказаться от робомобилей

Одним крупным разработчиком беспилотного транспорта, судя по всему, станет меньше. По данным издания TechCrunch, избавиться от своего подразделения робомобилей намерен такси-сервис Uber. Называют даже вероятного покупателя – американский стартап Aurora, который как раз занимается беспилотниками. Проект этот появился 3 года назад и уже оценивается в 2,5 млрд долларов.

Быстрый успех связывают с именами основателей Aurora – Крис Урмсон (один из создателей беспилотного подразделения Google, того что теперь называется Waymo), Стерлинг Андерссон (один из разработчиков Tesla Model X и всей программы автопилота Tesla) и Дрю Багнелл, профессор из Университета Карнеги Меллоун, который участвовал в запуске беспилотной программы Uber.

Программа, эта, впрочем, не задалась. Проблемы начались буквально через год после старта, в 2016-м, когда Uber купил разработчика беспилотных грузовиков Otto и взял на работу его основателя (а ранее — главного инженера беспилотной программы Google) Энтони Левандовски. Вскоре выяснилось, что, уходя из Google, тот прихватил с собой изрядное количество технической документации, связанной с разработкой дешевого лидара — лазерного радара, это необходимая и до сих пор очень дорогая часть оборудования робомобиля.

Техно-криминальная драма длилась несколько лет и закончилась для Uber многомиллионными убытками. Кроме того, именно беспилотник Uber стал первым, сбившим насмерть человека. Уголовного преследования компания смогла избежать, но все тесты были надолго приостановлены, а на планах развернуть сервис такси без водителей в 13 городах к 2021-ому году был поставлен крест. И вот теперь Uber и вовсе избавляется от всего подразделения.

Qualcomm — крупнейший разработчик процессоров для смартфонов — получил от американских властей разрешение продавать свою продукцию китайской Huawei, но опальную корпорацию это вряд ли спасет. Напомню, еще в прошлом году Вашингтон запретил американским компаниям иметь дело с Huawei. По официальной версии — из-за угрозы национальной безопасности. Несмотря на это, к концу весны китайцы стали номером один в мировом рейтинге производителей смартфонов.

Позже санкции усилились. Теперь и неамериканские предприятия не могут ничего отгружать для Huawei, если при производстве этого использовались американские технологии или оборудование. И касается это в первую очередь полупроводниковой отрасли – Huawei теперь не может заказывать процессоры собственной разработки на современных фабриках. Эксперты спорили, насколько хватит созданных запасов комплектующих, но сходились в том, что не очень на долго.

И вот теперь комплектующие Huawei может поставлять Qualcomm. Какие именно — неизвестно, по данным агентства Reuters, которое ссылается на свой источник в американской компании, речь о целом наборе микропроцессоров, часть из которых рассчитана на работу в сотовых сетях 4-го поколения. И это может оказаться важной деталью.

Huawei (и его суббренд Honor) по-прежнему не могут предустанавливать на свои смартфоны сервисы Google – это, очевидно, одна из причин того, что глобальные продажи к осени сократились на четверть и Huawei больше не номер один. А внутренний китайский рынок, где сервисы Google не очень нужны, (потому как просто заблокированы на государственном уровне) растёт в заметной степени как раз за счёт перехода пользователей на 5G, и новый 4G-смартфон там вряд ли теперь станет бестселлером.