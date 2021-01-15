В России могут ввести лицензии на звонки через WhatsApp и Skype

Россвязь планирует заказать исследование, которое оценило бы возможность введения лицензий для Skype, Viber, WhatsApp и других сервисов, позволяющих звонить через интернет на городские и мобильные телефоны. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на тендерную документацию на портале госзакупок от 13 января.

Сумма контракта оценивается в 50,2 миллиона рублей. Подрядчик должен будет проанализировать существующие системы пропуска голосового трафика через интернет, составить план введения лицензирования и подготовить предложения по поправкам к законодательству.

Контроль над звонками, совершаемыми через интернет, давно интересует спецслужбы. Введение лицензий позволило бы им значительно упростить надзор за мессенджерами. Тем не менее, как считают опрошенные "Коммерсантом" эксперты, на практике сделать это будет невозможно — иностранные компании-разработчики вряд ли захотят раскрыть детали своих технологий перед российским регулятором.

Представители Россвязи (ведомство вскоре будет расформировано согласно указу президента) перенаправили запрос журналистов в Минцифры, где от комментариев отказались. В Microsoft (владеет Skype) и Facebook (WhatsApp) на запрос издания не ответили, в Viber от комментариев воздержались.