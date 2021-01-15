YouTube тестирует функцию покупок прямо из видео

Компания Google тестирует новую функцию, которая позволит совершать покупки прямо во время просмотра видео на YouTube. Пользователи, нажав на значок корзины в левом нижнем углу экрана, смогут ознакомиться с каталогом товаров, которые упоминаются в ролике, и сразу их заказать.

Пилотный проект запущен в США, пишет Engadget. Пока что сервис доступен только на отдельных каналах в веб-версии YouTube, а также в приложениях для Android и iOS.

О том, что платформа Google разрешит покупать товары напрямую из роликов, сообщило Bloomberg в октябре прошлого года. Отмечалось, что новая функция будет работать совместно с инструментами аналитики. Как говорили источники агентства, в случае успеха проекта YouTube сможет конкурировать с такими гигантами онлайн-торговли, как Amazon и Alibaba.

Возможности шопинга внутри приложений активно расширяет и Facebook. Осенью прошлого года компания запустила Facebook Pay — собственную платежную функцию, которая позволяет совершать покупки внутри экосистемы приложений Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.