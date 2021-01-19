Российский бизнес предупредили о рисках использования серверов Amazon

Полагаясь на облачный сервис Amazon для размещения своих сайтов и приложений, российские интернет-сервисы рискуют повторить судьбу Parler — маргинальной соцсети, отключенной интернет-гигантом из-за неспособности справиться с экстремистским контентом. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.

Хотя Amazon не имеет официального представительства в России, услуги облачного подразделения IT-гиганта, AWS (Amazon Web Services) можно приобрести в нашей стране через посредников. Их представители говорят, что услугами Amazon в России пользуются тысячи организаций.

Пример с отключением Amazon серверов Parler — соцсети, куда после блокировок аккаунтов Дональда Трампа в Facebook, Instagram и Twitter начал стекаться его сторонники — заставил некоторых экспертов заговорить о рисках использования AWS для российских компаний.

Так, по словам сооснователя Postgres Professional Ивана Панченко, у Amazon есть техническая возможность легко отключить от своих серверов российские приложения или сайты. "Любой облачный провайдер вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуг по тем или иным причинам. Неважно, российская это компания или зарубежная. Причем в основе такого решения будут лежать требования, обоснованные законом или правилами оказания услуг", — цитирует издание Вячеслава Володковича, главу компании Aerodisk, разрабатывающей системы хранения данных и технологические решения для облачных провайдеров.

Ведущий консультант iKS-Consulting (занимается анализом рынков телекоммуникаций и IT) Станислав Мирин назвал изданию самых крупных клиентов AWS в России — это "Лаборатория Касперского", "Битрикс24" и Райффайзенбанк. Чаще всего, по словам эксперта, облака Amazon используют в России международные компании, а также отечественные, выходящие на мировой рынок.

В истории российского IT-рынка уже была ситуация, когда отечественные онлайн-сервисы не могли оказывать услуги клиентам, потому что использовали зарубежные облачные сервисы, включая Amazon. Правда, не по вине последнего. Это было в 2018-м, когда Роскомнадзор в попытках заблокировать Telegram, отключал доступ сразу к большим диапазонам адресов серверов AWS и его конкурентов — Microsoft Azure и Google Cloud. Тогда у россиян временно пропадал доступ к онлайн-школе Skyeng, системе "Битрикс24", некоторым онлайн-банкам и даже YouTube.

Большинство опрошенных изданием представителей IT-компаний сейчас не видят угрозы для своего бизнеса в ситуации с AWS и Parler. Помимо того, что отключение законопослушных российских сервисов маловероятно, у многих крупных компаний всегда есть "план Б" на случай сбоев у основного провайдера интернет-хостинга.