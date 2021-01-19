Изобретена батарея для электрокаров с зарядкой за 5 минут

Израильский стартап StoreDot представил прототип аккумулятора для электромобилей, обладающий рекордно высокой скоростью зарядки. Как утверждают разработчики, на восполнение запаса батареи до 100% уходит всего около пяти минут.

Аккумулятор является самой дорогой и важной частью электрокара. Однако главными препятствиями на пути широкого распространения автомобилей такого типа остаются ограниченный запас хода и долгий срок зарядки, — в среднем 2–3 часа.

В StoreDot говорят, что им удалось разработать революционный элемент, который полностью заряжается за пять минут. Партия опытных образцов из тысячи штук была изготовлена на коммерческой линии партнера, китайской EVE Energy, где выпускаются обычные литий-ионные аккумуляторы.

Новые батареи отличаются от традиционных тем, что в аноде графит заменен металлоидными наночастицами. В будущем StoreDot планирует использовать кремний (вместо германия), что позволит сделать аккумуляторы намного дешевле. Уже к 2025 году стартап рассчитывает выпустить батарею, которая обеспечит 160 км пробега от 5-минутной зарядки на уже существующих зарядных станциях.

Известность к StoreDot пришла в 2015 году, когда компания показала модифицированную батарею для смартфона Samsung Galaxy S6, заряжающуюся с нуля до 100% всего за минуту. Однако технология, которая превращала пепетиды в нанотрубки для передачи большого количества электроэнергии, была несовершенна — аккумулятор держал только две трети заряда обычной литий-ионной батареи.