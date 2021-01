Новый стандарт Wi-Fi 6E становится реальностью. Чем он лучше?

На выставке Consumer Electronics Show 2021 (CES), которая в этом году проходила в онлайн-формате, были первые устройства с сертификацией Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) — нового поколения беспроводного стандарта. В чем его преимущества перед "обычным" Wi-Fi 6, разобрались Вести.Ru.

Wi-Fi 6E (от англ. слова Extended — "расширенный") — это улучшенная версия актуального стандарта Wi-Fi 6, которая поддерживает не только радиочастоты 2,4 и 5 ГГц, но и 6 ГГц. Необходимость "расширения" Wi-Fi связана с тем, что в 2,4-гигагерцевом диапазоне уже давно стало "тесно": устаревшие частоты задействует почти вся современная электроника, от планшетов, компьютеров и телевизоров до радиоуправляемых игрушек, подключенных датчиков и приборов "умного" дома.

По мнению членов отраслевой организации Wi-Fi Alliance, которая регулирует все вопросы, связанные с внедрением новых стандартов Wi-Fi, та же судьба ждет частоты 5 ГГц — переполненность диапазона неизбежно приведет к появлению помех между соседними устройствами, снижению пропускной способности и ухудшению качества сигнала.

Помочь решить проблему "забитости" беспроводной сети призван Wi-Fi 6E, который поддерживает третий спектр — 6 ГГц. Издание The Verge называет перспективный стандарт "самым крупным обновлением Wi-Fi за последние 20 лет", сравнивая его с переходом "от двухполосной дороги к восьмиполосной магистрали".

Делом в том, что Wi-Fi 6E вчетверо увеличивает количество доступных каналов: дополнительные 14 имеют ширину 80 МГц, еще 7 — 160 МГц. В новом диапазоне достаточно пространства для размещения до семи потоков Wi-Fi с максимальной пропускной способностью, которые могут транслироваться параллельно и не перекрывать друг друга.

Что касается скорости, то на бумаге у "расширенного" Wi-Fi 6E она сопоставима с текущей версией Wi-Fi 6 (в идеальных условиях — до 9,6 Гбит/с), хотя по факту данные могут передаваться быстрее из-за более свободных каналов. Однако главное его преимущество в том, что малоосвоенный спектр намного лучше подходит для одновременного подключения огромного количества приборов. Кроме того, "скоростные" каналы 160 МГц будут особенно полезны для стриминговых сервисов и передачи контента в 8K, а также для гарнитур и приложений, связанных с виртуальной и дополненной реальностью.

В рамках CES 2021 и отдельных конференций, прошедших ранее в этом месяце, был представлен с десяток новых продуктов с поддержкой Wi-Fi 6E. Пожалуй, главным можно считать Galaxy S21 Ultra. Компания Broadcom, поставляющая для флагмана Samsung микросхему BCM4389, в пресс-релизе назвала его "первым в мире смартфоном с Wi-Fi 6E". Благодаря использованию каналов шириной 160 МГц новинка выиграет не только в скорости (реальная была обещана на уровне 2 Гбит/с), но и энергоэффективности.

Первым ноутбуком, совместимым с новым стандартом, был заявлен GE76 Raider от MSI (на изображении выше). Подключаться к "расширенному" Wi-Fi 6E топовому игровому лэптопу позволяет сетевая карта Intel AX210.

